Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Positive Technologies на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций Positive Technologies на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Константина Белова.

"Positive Technologies опубликовала предварительные финансовые результаты за 2023 год, отразившие быстрое развитие бизнеса, - пишет эксперт. - Выручка по МСФО выросла на 61% г/г до 22,2 млрд руб. Показатель EBITDAC (EBITDA, скорректированная на капитализируемые расходы) составил 8,7 млрд руб. (+67% г/г). Чистая прибыль до учета капитализации расходов (NIC) достигла 8,5 млрд руб., а по стандартам МСФО - 9,7 млрд руб. Результаты Positive Technologies за 2023 год отражают быстрой рост бизнеса, но учитывая, что рынок уже ожидал от компании хорошей динамики, мы рассматриваем их как нейтральные. В середине марта совет директоров Positive Technologies должен представить рекомендации по объему дивидендных выплат в рамках первого транша за 2023 год, что может стать дополнительным фактором роста котировок".

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