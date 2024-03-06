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06 марта 2024 года 15:22
Динамика золота возвращает интерес к бумагам Полюса - "Велес Капитал"
Рост цены золота возвращает интерес инвесторов к бумагам "Полюса", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Полюс" в среду чувствовал себя лучше рынка после вчерашней попытки цен на золото прорваться к историческому пику $2152 /унц., после которой котировки отступили в район $2130 /унц., - пишет эксперт. - Поддержку золоту оказывает сохранение умеренно высокой инфляции в крупнейших развитых странах при перспективе смягчения политики ФРС и ЕЦБ ближе ко 2-й половине текущего года и сохранении геополитической неопределенности в разных частях света. В марте "Полюс" при этом представил сильные операционные и финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2023 год. Ключевые показатели, такие как реализация золота, выручка и EBITDA, в 2023 году достигли максимальных значений за всю историю публичной отчетности компании. Согласно нашим расчетам, дивиденд за 2023 год может составить 780 руб. на акцию (доходность около 7% к текущим котировкам)". На взгляд аналитика, с технической точки зрения акции "Полюса" пытаются сломить начатый в июле прошлого года среднесрочный нисходящий тренд и подошли к сопротивлению 11700 руб. "Бычьи сигналы подтвердятся при закреплении выше сопротивлений 11700 руб., 12308 руб. (максимум 2023 года) с перспективой возвращения бумаг ближе к пику 2022 года 14950 руб. (потенциал роста около 30% от текущий уровней), очевидно, при поддержке цен на золото, - отмечает Кожухова. - Падение бумаг ниже 10500 руб., в то же время, будет говорить о перспективе обновления локальных минимумов и движения ниже 10000 руб. Поддерживать покупки в "Полюсе" при высоких ценах на золото могут надежды на дивиденды, выплата которых, впрочем, не гарантирована". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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