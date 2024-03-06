"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: покупать акции "Совкомфлота" с целевой ценой 19,6 руб. за штуку, открытую 12 февраля, в связи с достижением целевых уровней, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

Итоговая доходность инвестидеи составила 15%, указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.