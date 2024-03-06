Цена золота может вырасти до $2300/унц. во 2П24 - ПСБ

Спрос на золото, скорее всего, будет расти по мере приближения начала снижения ставки ФРС США, во второй половине текущего года его котировки могут достигнуть уровня $2300 за тройскую унцию, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Между ценами на золото и на серебро исторически высокая корреляция. С начала года стоимость золота выросла на 2,9%, а серебро подорожало всего на 0,6%. Это ощутимая разница для драгоценных металлов. Поэтому считаем, что в 2024 году серебро может показать выдающийся рост. Наряду с инвестиционной составляющей серебро широко используется в промышленности. Правительство Китая установило годовой показатель ВВП в 5%. Учитывая высокие показатели прошлого года, дефляцию и проблемы в секторе недвижимости, стране потребуется приложить усилия для выполнения этого плана. В частности, необходимы экономические стимулы, которые оживят промышленность и поддержат сырьевые рынки, - указывают эксперты банка в обзоре. - Снижение ставки ФРС США окажет двойное влияние на серебро. Сначала через рост цен на золото, а потом через ослабление доллара, что позитивно скажется на стоимости промышленных товаров. Чем дольше в ценах на серебро будет продолжаться консолидация, тем лучше для котировок. Драгметалл уже третий год подряд двигается в боковике. В базовом сценарии ожидаем стоимость серебра на уровне $29 за тройскую унцию (+20,5%). При этом не исключаем, что и этот максимум 2020 года может быть превышен".

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