Котировки золота и серебра в целом, вероятно, продолжат рост в 2024г - "Финам"

Котировки золота и серебра в целом могут продолжить подъем в текущем году, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Мы ожидаем, что цена золота может продолжить рост и к концу 2024 года окажется в диапазоне $2070-2150 за тройскую унцию в базовом сценарии и $2250-2350 в оптимистичном сценарии, - указывает эксперт в комментарии. - Котировки серебра, по нашему мнению, останутся на уровне $25 за тройскую унцию с тенденцией возврата на траекторию роста. Считаем, что цена может продолжить рост и к концу 2024 года окажется в диапазоне $27-30. Ожидаемый торговый диапазон на год составляет $23-30/унцию".

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