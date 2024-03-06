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06 марта 2024 года 12:15

Акции Мосбиржи привлекательны для инвестиций - ПСБ

Акции "Московской биржи" привлекательны для инвестиций в настоящее время, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года составляет 249 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Рекомендация наблюдательного совета эмитента по дивидендам за прошлый год (17,35 руб./акцию) заметно выше ожиданий. Конечно, рекордные результаты по чистой прибыли за 2023 год настраивали на возможность повышения payout, но мы не рассчитывали, что он составит 65%, а ориентировались консервативно на 55%. Тогда дивиденд составил бы 14,6 руб./акцию. Ожидаемая доходность по дивидендам - 8,4%. Мы положительно смотрим на "Московскую биржу" и считаем ее бумаги привлекательными для инвестиций, целевой уровень на горизонте двенадцати месяцев составляет 249 рублей за штуку", - пишут эксперты в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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