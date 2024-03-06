Возможно укрепление рубля до 90 руб./$1 в среду - SberCIB

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 90 руб./$1 на торгах в среду в сложившихся условиях, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"По нашим прогнозам, цена нефти марки Brent может находиться в интервале $82-83 за баррель в среду. В центре внимания будут еженедельные данные Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране и выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла", - отмечают эксперты инвестбанка.

"Во вторник доходности номинальных ОФЗ выросли в среднем на 8 б.п. вдоль всей кривой. Минфин предложит два номинальных выпуска на аукционах в среду. Динамика рынка российского госдолга будет зависеть в том числе от предоставленных премий на первичном рынке. Мы не исключаем, что доходности номинальных ОФЗ умеренно вырастут", - указывают в SberCIB.

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