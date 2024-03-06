Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут выступление главы ФРС, результаты "Мосэнерго", статистика по США и еврозоне.

- Результаты "Мосэнерго" за 4К23 и 2023 год по МСФО;

- Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США;

- Число вакансий на рынке труда США (JOLTS ) в январе;

- Изменение числа занятых вне сельского хозяйства США от ADP в феврале;

- Еженедельные данные Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране;

- Розничные продажи в еврозоне в январе.

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