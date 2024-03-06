Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торги около 3300п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торговаться вблизи уровня 3300 пунктов в среду, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Предпочтение отдаем акциям "Газпром нефти", "Транснефти", "Полюса", сталелитейщикам, HeadHunter и ЦИАН", - отмечает аналитик в комментарии.

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