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06 марта 2024 года 09:57
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торги около 3300п в среду - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торговаться вблизи уровня 3300 пунктов в среду, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Предпочтение отдаем акциям "Газпром нефти", "Транснефти", "Полюса", сталелитейщикам, HeadHunter и ЦИАН", - отмечает аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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