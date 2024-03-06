Котировки ОФЗ останутся под давлением в ближайшее время - ПСБ

Котировки рублевых госбумаг с фиксированной ставкой останутся под давлением в ближайшее время в отсутствие триггеров по торможению инфляции и более четких сигналов снижения ключевой ставки ЦБ РФ, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Котировки ОФЗ во вторник продолжили снижение - доходность бумаг на участке от 3 лет выросла на 6-9 б.п. (12,55% по 5-летним бумагам, 12,60% по 10-летним). "Лучше рынка" выглядят короткие годовые ОФЗ, доходность которых с начала недели снизилась на 4 б.п. (до 14,28% годовых), что, вероятно, связано как с продолжающимся реинвестированием средств от погашения на прошлой неделе выпуска ОФЗ 26223 на 339 млрд руб., так и перетоком средств из более длинной дюрации, - указывает эксперт в материале. - В отсутствие триггеров по торможению инфляции и более четких сигналов снижения ставки в ближайшее время котировки госбумаг с фиксированной ставкой будут оставаться под давлением. По-прежнему рекомендуем в ближайшие месяцы сохранять позицию в корпоративных флоатерах, а в бумагах с фиксированным купоном ограничиться сроком 2,5-3 года".

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