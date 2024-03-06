"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг "МТС" с прогнозной стоимостью на уровне 354 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика Артема Михайлина.

"Группа представила свои финансовые результаты за 4К23, которые оказались неоднозначными. Выручка компании за отчетный период была выше наших прогнозов и оценок рынка, но OIBDA оказалась заметно слабее ожиданий. Сильную динамику показали бизнесы помимо сервисов связи, включая банк и рекламу. Снижение рентабельности OIBDA в компании связывают с инвестициями, ростом расходов на персонал и разовыми эффектами. Финансовое положение оператора осталось крайне устойчивым. По итогам прошедшего года МТС продемонстрировал рост чистой прибыли, денежного потока без учета банка, а также совокупного объема денежных средств на балансе и в виде краткосрочных инвестиций. В мае мы ожидаем рекомендацию по дивидендам за 2023 год и полагаем, что выплата составит не менее 34 руб. на акцию при условии, что транш будет один", - пишет эксперт в материале инвесткомпании.

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