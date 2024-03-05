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05 марта 2024 года 18:31
Вероятно временное укрепление рубля до 87,5-88 руб./$1 к концу марта - SberCIB
Вероятно временное укрепление рубля до 87,5-88 руб./$1 к концу марта, считает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов. "87,5-88 руб./$1 - это уровень поддержки по паре USD/RUB, на котором в ноябре и январе возникал повышенный спрос на иностранную валюту, - напоминает эксперт. - Вероятно, в случае такого укрепления рубля спрос на валюту вновь повысится, и рубль вернется к 90 руб./$1 уже в апреле". аналитик выделяет следующие факторы поддержки рубля: - Общие налоговые платежи экспортеров в марте составят 2 трлн руб. Это почти в два раза больше, чем в феврале, и лишь немного меньше, чем в январе, когда выплачивались крупные дивиденды. ЦБ недавно отмечал, что продажи валюты, связанные с выплатой дивидендов, оказывали существенную поддержку рублю в ноябре-декабре. - Спрос на валюту, связанный с выкупом активов у иностранных инвесторов, может быть умеренным. В отличие от марта прошлого года, на данный момент нет активного обсуждения большого числа подобных сделок в СМИ. - Кроме того, поддержку рублю продолжат оказывать продажи валюты со стороны ЦБ, хотя их объем сократится до 7 млрд руб. в день. "Ключевым фактором для рубля остается динамика российского экспорта, - указывает Попов. - Вице-премьер Александр Новак в марте объявил о том, что в апреле-июне 2024 года Россия добровольно уменьшит добычу и экспорт нефти в совокупности на 471 тыс. барр./сут. Это означает, что товарный экспорт из России, который снизился в декабре-январе в том числе из-за неблагоприятной погоды, вероятно, останется достаточно низким - около $33-34 млрд в месяц (с учетом сезонной корректировки), что соответствует минимальным значениям прошлого года. Это негативно для рубля, однако предложение валюты на рынке в случае продления обязательной продажи валютной выручки, на наш взгляд, будет достаточным для того, чтобы в этом году рубль держался около 90 руб./$1". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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