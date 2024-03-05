"Финам" понизил рейтинг акций CGN Power до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций CGN Power с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне HKD 2,45 за штуку, что предполагает потенциал роста 1,6% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Гордея Смирнова.

"За последние 6 месяцев акции CGN значительно обогнали гонконгский индекс широкого рынка Hang Seng: при падении индекса на 11% бумаги CGN показали рост 18,59% и достигли целевой цены. Мы считаем, что на данный момент рынок справедливо оценивает акции компании, и не видим оснований для пересмотра целевой цены. При оценке стоимости компании мы использовали форвардные мультипликаторы P/E и EV/EBITDA компаний-аналогов, а также исторические мультипликаторы CGN", - отмечает эксперт.

CGN Power - электроэнергетическая компания, управляющая группой атомных электростанций Китая. Холдинг преимущественно занимается строительством и эксплуатацией АЭС, оптовым сбытом электроэнергии сетевым компаниям и НИОКР в области атомной энергетики.

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