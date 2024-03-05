Возможен рост цены золота в ближайшие месяцы - "Цифра Брокер"

Золото в ближайшие месяцы может подорожать на фоне потенциальной стагфляции в мировой экономике, говорится в стратегии аналитиков "Цифра Брокера".

"Участники рынка по-прежнему оптимистично настроены в отношении драгметалла, - пишут эксперты. - Аналитики City выразили мнение, что цены на золото могут взлететь до $3000 за унцию в течение следующих 12-18 месяцев при наличии хотя бы одного из трех потенциальных катализаторов: агрессивных покупок со стороны центральных банков, стагфляции и/или глобальной рецессии. Общей объем покупки золота центральными банками в 2023 году мог стать рекордным, если бы не продажи золота турецким регулятором в целях обуздания инфляции и повышения долларовой ликвидности. Таким образом, спрос на золото со стороны мировых центральных банков остается высоким, за исключением разовых единичных случаев. Мы по-прежнему позитивно настроены в отношении перспектив золота и сохраняем существенный вес позиций в золоте в общей структуре распределения инвестиций по разным классам активов".

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