Акции Bank of America и Visa - фавориты банковского сектора США - "Финам"

Акции Bank of America Corp. и Visa Inc. остаются фаворитами банковского сектора США, говорится в аналитическом материале инвесткомпании "Финам".

Эксперты "Финама" с осторожным оптимизмом оценивают долгосрочные перспективы ведущих американских банков и продолжают отдавать предпочтение акциям Bank of America и Visa, подтверждая рейтинги бумаг обоих банков на уровне "покупать".

"Финансовые результаты Bank of America за IVквартал 2023 года оказались неоднозначными, - указывают эксперты. - Из-за разовых статей расходов банк продемонстрировал заметное снижение выручки и чистой прибыли, однако скорректированные показатели превзошли ожидания. Банк уменьшил чистый процентный доход, но сумел нарастить выручку от торговых операций и инвестбанковских услуг. Прочная капитальная позиция позволила Bank of America продолжать направлять значительные средства на выплаты акционерам за счет выкупа акций и дивидендов. По итогам 2023 года объем выплат составил $12 млрд, или 45% годовой чистой прибыли. Отметим также, что акции Bank of America торгуются с дисконтом около 20% по отношению к собственному историческому мультипликатору P/E NTM (медиана за 5 лет), и мы рассчитываем, что он будет постепенно сокращаться".

Среди американских финкомпаний стратегам "Финама" также по-прежнему нравятся акции Visa, оператора крупнейшей международной платежной системы.

"Отчетность Visa за I квартал 2024 финансового года с окончанием 31 декабря была достаточно сильной, - отмечается в материале. - Выручка повысилась на 8,8% (г/г) до $8,63 млрд, а скорректированная прибыль на акцию поднялась на 10,6% до $2,41, причем оба показателя превзошли консенсус-прогнозы. Преимуществом Visa является устойчивый баланс (соотношение Чистый долг/EBITDA составляет менее 0,1х) и способность генерировать высокие денежные потоки, что позволяет компании направлять значительные средства на выплаты акционерам. По прогнозам, объемы цифровых платежей в мире продолжат быстро расти в среднесрочной перспективе. Учитывая сильные позиции компании в секторе и широкий международный охват, мы ожидаем, что Visa продолжит оставаться одним из главных бенефициаров данного тренда".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.