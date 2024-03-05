S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5100-5155п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5100-5155 пунктов во вторник, вероятна повышенная волатильность торгов, считает аналитик Freedom Finance Global Александра Шмидт.

Фьючерсы на S&P 500, NASDAQ 100 и DJIA снижаются, отмечает эксперт. Динамика азиатских фондовых площадок была смешанной. Представленные Пекином цели по ВВП и анонсированные меры по укреплению доверия вызвали у инвесторов негативную реакцию. Аналитик считает, что предстоящие торги в США будут характеризоваться средней внутридневной волатильностью, и ориентируется на колебания S&P 500 в диапазоне 5100-5155 пунктов.

"S&P 500 может продолжить рост в рамках восходящего канала, но краткосрочный позитивный потенциал выглядит ограниченным, - указывает Шмидт. - Верхняя граница канала сейчас располагается около ближайшего сопротивления 5180 пунктов. Индикатор RSI вновь приблизился к зоне перекупленности, что вместе с дивергенцией создает неблагоприятный баланс рисков. Впрочем, мы должны признать, что в последнее время из-за силы тренда показания индикатора игнорируются".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.