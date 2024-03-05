"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Union Pacific с целью $265

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Union Pacific Corp. с целью $265 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,6%, стоп-приказ: $248, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Union Pacific Corporation в 2023 году получила доход в размере $24 млрд за счет перевозки угля, промышленных товаров, интермодальных контейнеров, сельскохозяйственных товаров, химикатов, удобрений и автомобильных товаров, напоминают аналитики. 25 января компания выпустила отчетность, показав выручку на 1,74% выше ожиданий, а прибыль - на 5,03% выше ожиданий.

"С технической точки зрения котировки движутся в нисходящем тренде, цена пробила уровень сопротивления и консолидировалась около него в качестве уровня поддержки, - указывают в "Финаме". - При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $248 риск на портфель составит 0,21%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,18".

Union Pacific Corporation - крупнейшая государственная железная дорога в Северной Америке. Штаб-квартира находится в Омахе, штат Небраска.

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