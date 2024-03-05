Бумаги X5 остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Депозитарные расписки (GDR) X5 Retail Group остаются привлекательными для долгосрочных вложений, говорится в комментарии аналитиков "Газпромбанк Инвестиции".

"Наиболее интересным для инвесторов на текущий момент является включение в утвержденный правительством РФ первоначальный список экономически значимых организаций (ЭЗО) компании, относящейся к X5 (ООО "Корпоративный центр ИКС 5"). Таким образом перед эмитентом открывается возможность перерегистрации из недружественной юрисдикции и потенциальный возврат к выплатам дивидендов акционерам. Мы по-прежнему считаем расписки X5 Retail Group инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора и продолжаем держать их в своем модельном портфеле", - пишут эксперты.

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