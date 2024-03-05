"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Ozon с целью 3600 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги (ADS) Ozon с целевой ценой 3600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,4%, стоп-приказ: 3230 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Правительство РФ в понедельник утвердило первый список экономически значимых организаций (ЭЗО). В него попали такие крупные бизнесы, как X5 Retail Group, "Акрон" и другие компании. Ожидаем расширение списка и признание Ozon ЭЗО, что ускорит процесс редомициляции в РФ и выступит драйвером роста котировок", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции компании находятся в восходящем тренде выше пятидесятидневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 3600 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3230 руб. риск на портфель составит 0,26%", - указывают в "Финаме".

Ozon - российский маркетплейс. Основан в 1998 году как интернет-магазин по продаже книг и видеокассет. Кроме продажи товаров общего спроса, компания развивает сервис для бронирования авиа- и железнодорожных билетов, отелей и финтех-направление.

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