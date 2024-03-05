Nikkei 225 может вырасти до 43500п по итогам 1К24 - Freedom Finance Global

Индекс Nikkei 225 обладает шансами на подъем к 43500 пунктам по итогам первого квартала текущего года, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"Центральный банк Японии проводит сверхмягкую денежно-кредитную политику (ДКП) с 2016 года, удерживая ключевую ставку рефинансирования на отрицательном уровне 0,1%, благодаря чему многолетняя дефляция в стране сменилась инфляцией. Хедж-фонды наращивают инвестиции в ценные бумаги японских высокотехнологичных компаний в ожидании ужесточения ДКП. Период финансовых отчетностей в силах поддержать фондовый рынок Страны восходящего солнца, за счет чего по итогу первого квартала 2024 года индекс Nikkei 225 способен вырасти до 43500 пунктов. С технической точки зрения психологический уровень 40000 пунктов теперь может стать поддержкой котировкам, если его пробитие не было ложным", - пишет эксперт.

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