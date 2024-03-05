Рубль, вероятно, пока останется ниже 92 руб./$1 - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, останется ниже уровня 92 руб./$1 в ближайшее время, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Минфин во вторник днем анонсирует мартовские объемы покупок валюты по бюджетному правилу. Их существенный рост приведет к дальнейшему сокращению объемов продаваемой ЦБ РФ валюты. Тем не менее сами по себе операции в новом объеме начнутся лишь в четверг, и курс пары USD/RUB пока, вероятно, останется ниже 92 руб./$1", - пишут эксперты в комментарии.

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