Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 91-93 руб./$1 на текущей неделе - "Велес Капитал"

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 91-93 руб./$1 на текущей неделе, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль пока чувствует себя довольно уверенно, - отмечает эксперт. - К середине дня пара доллар/рубль консолидировалась в узком диапазоне 91,3-91,4 руб./$1, где преимущественно и находилась всю оставшуюся часть торгов. С учетом текущей "короткой" рабочей недели на локальном рынке и ухода части крупных продавцов валюты в начале месяца можно ожидать пониженной ликвидности валютного рынка в ближайшие дни. В этих условиях ожидаем движения пары доллар/рубль в диапазоне 91-93 руб./$1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.