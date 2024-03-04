Котировки золота останутся в диапазоне $2000-2050/унц. до конца марта - SberCIB

Котировки золота, скорее всего, останутся до конца марта в диапазоне $2000-2050 за тройскую унцию, полагает аналитик SberCIB Investment Research Анна Пильгунова.

"Золото в феврале торговалось в диапазоне $2000-2050 за унцию, - напоминает эксперт. - Жесткая риторика ФРС и ожидания, что американский регулятор начнет снижать ставку позднее, чем предполагалось, не привели к существенному снижению цен. В начале марта в центре внимания будет риторика ФРС США. Тон комментариев, скорее всего, будет умеренно жестким, но это вряд ли заметно повлияет на котировки золота. Цены на желтый металл теперь намного менее чувствительны к риторике Федрезерва, чем в первые две недели после январского заседания. В середине марта в США выйдут данные по инфляции и рынку труда за февраль, а 19-20 марта состоится заседание ФРС. Участники рынка ждут, что регулятор сохранит ставку на уровне 5,5%. Если тон останется жестким, потребительская инфляция в США превысит ожидания, а на рынке труда сохранится высокий спрос на рабочую силу, то не исключено, что в марте рынок пересмотрит свои ожидания и заложит в котировки лишь два снижения ставки (до 5% к концу этого года)".

При таком сценарии золото, на взгляд аналитика инвестбанка, может оказаться под давлением. Тем не менее Пильгунова считает, что при прочих равных в марте котировки останутся в прежнем ценовом диапазоне $2000-2050 за унцию.

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