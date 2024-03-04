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04 марта 2024 года 18:01
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Распадской
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "Распадской" с прогнозной стоимостью на уровне 234 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика Василия Данилова. "Эмитент представил слабые финансовые результаты за 2П23. Ключевые показатели продемонстрировали понижательную динамику на фоне снижающихся мировых цен на коксующийся уголь, что было отчасти компенсировано положительным эффектом на себестоимость от ослабления валютного курса. Несмотря на большой объем денежных средств на балансе и положительный FCF по итогам 2023 года, "Распадская" решила сохранить дивидендную паузу. Сроки возврата к выплатам акционерам остаются неопределенными, что связано с невозможностью получения дивидендов британским Evraz на фоне санкционных ограничений", - указывает эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РАСПАДСКАЯ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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