"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "Распадской" с прогнозной стоимостью на уровне 234 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика Василия Данилова.

"Эмитент представил слабые финансовые результаты за 2П23. Ключевые показатели продемонстрировали понижательную динамику на фоне снижающихся мировых цен на коксующийся уголь, что было отчасти компенсировано положительным эффектом на себестоимость от ослабления валютного курса. Несмотря на большой объем денежных средств на балансе и положительный FCF по итогам 2023 года, "Распадская" решила сохранить дивидендную паузу. Сроки возврата к выплатам акционерам остаются неопределенными, что связано с невозможностью получения дивидендов британским Evraz на фоне санкционных ограничений", - указывает эксперт инвесткомпании.

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