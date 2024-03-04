Вероятны торги S&P 500 в диапазоне 5120-5150п в понедельник - Freedom Finance Global

Вероятно движение индекса S&P 500 в диапазоне 5120-5150 пунктов в течение торговой сессии понедельника, считает аналитик Freedom Finance Global Артем Князев.

"Мы ожидаем низкую внутридневную волатильность с учетом нейтрального новостного фона. Полагаем, что инвесторы предпочтут воздержаться от активных действий в преддверии публикации важной для дальнейшей динамики рынков статистики и значимых комментариев монетарных властей. Баланс рисков на предстоящую сессию оцениваем как нейтральный. Ориентируемся на движение индекса S&P 500 в сопоставимом с диапазоном предыдущих торгов интервале 5120-5150 пунктов", - пишет эксперт в обзоре.

Князев при этом отмечает, что S&P 500 может продолжить рост в рамках восходящего канала, но краткосрочный позитивный потенциал выглядит ограниченным. "Верхняя граница канала сейчас располагается около ближайшего сопротивления 5180 пунктов. Индикатор RSI вновь приблизился к зоне перекупленности, что вместе с дивергенцией создает неблагоприятный баланс рисков. Впрочем, мы должны признать, что в последнее время из-за силы тренда показания индикатора игнорируются", - указывает он.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.