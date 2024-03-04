Бумаги РусАгро сохраняют инвестпривлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"

Депозитарные расписки (GDR) "РусАгро" остаются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент представил финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2023 год, показав рост чистой прибыли в семь раз. По итогам двенадцати месяцев "РусАгро" заработала 345,65 рубля на одну депозитарную расписку, что составляет 21,42% акционерной доходности. В случае возврата к дивидендам компания может выплатить около 173 рублей на одну депозитарную расписку, а дивидендная доходность может составить 12,3%, - отмечают эксперты в обзоре. - Проценты и дивиденды от дочерних предприятий с лихвой перекрывают проценты по льготному долгу, однако члены правительства РФ в 2023 году часто выступали за корректировку льгот аграриям, так как считают, что компании берут льготные кредиты и выплачивают дивиденды акционерам. Регулирование отрасли создает потенциальные риски. На текущий момент депозитарные расписки эмитента входят в наш модельный портфель для долгосрочного инвестора и, на наш взгляд, остаются инвестиционно привлекательными".

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