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04 марта 2024 года 16:16
Цена на газ в США может вновь оказаться под давлением - Freedom Finance Global
Котировки природного газа в США могут вновь оказаться под давлением на текущей неделе из-за низкого спроса, считает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. "Статистика по запасам (выйдет в четверг), вероятно, отразит снижение резервов на 20-30 МКФ по сравнению с 93 МКФ в среднем за пять лет, что негативно для цен на голубое топливо. Прогноз Минэнерго США предполагает падение спроса на газ в марте и апреле на 8% и 17% соответственно (до 97 МКФ/сут и 81 МКФ/сут), - отмечает эксперт в комментарии. - На наш взгляд, в апреле-мае 2024 года, когда спрос на газ будет находиться на минимальном уровне года из-за окончания отопительного сезона, могут сформироваться привлекательные возможности для инвестиций в бумаги газодобывающих компаний". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ГАЗ-ЦЕНА-ПРОГНОЗ
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