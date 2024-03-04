Цена на газ в США может вновь оказаться под давлением - Freedom Finance Global

Котировки природного газа в США могут вновь оказаться под давлением на текущей неделе из-за низкого спроса, считает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев.

"Статистика по запасам (выйдет в четверг), вероятно, отразит снижение резервов на 20-30 МКФ по сравнению с 93 МКФ в среднем за пять лет, что негативно для цен на голубое топливо. Прогноз Минэнерго США предполагает падение спроса на газ в марте и апреле на 8% и 17% соответственно (до 97 МКФ/сут и 81 МКФ/сут), - отмечает эксперт в комментарии. - На наш взгляд, в апреле-мае 2024 года, когда спрос на газ будет находиться на минимальном уровне года из-за окончания отопительного сезона, могут сформироваться привлекательные возможности для инвестиций в бумаги газодобывающих компаний".

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