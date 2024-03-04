"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает топ-идею "Лонг в акциях Сбербанка" с ожидаемой доходностью 15% к концу марта, сообщается в обзоре аналитиков.

"C открытия в начале февраля она уже принесла 6% или 5% за вычетом стоимости фондирования. Ожидаем еще 9% или 10% без стоимости фондирования за два месяца. Рекордные финансовые результаты за 2023 год по МСФО и приближение решения по дивидендам должны поддержать акции эмитента", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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