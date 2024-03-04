ПСБ сохраняет прогнозную цену бумаг РусАгро на уровне 1715 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) позитивно оценивает перспективы депозитарных расписок (GDR) "РусАгро", прогнозная стоимость бумаг на горизонте года сохраняется на уровне 1715 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Лауры Кузнецовой.

"Агрохолдинг отчитался за IV квартал и весь 2023 год по МСФО, результаты оказались ожидаемо сильными. Совет директоров "РусАгро" рекомендовал не выплачивать дивиденды в связи с иностранной юрисдикцией, однако рекордный рост прибыли может обеспечить неплохие дивиденды после переезда компании. Учитывая, что обычно эмитент выплачивает не менее 50% чистой прибыли, за 2023 год можно ожидать не менее 181 руб. на акцию (дивдоходность - 12%). При этом инвесторы также ожидают пропущенные дивиденды за 2П21. Таким образом, суммарный дивиденд может составить примерно 269 руб. на акцию. Позитивно смотрим на бумаги компании. Наша целевая цена на горизонте двенадцати месяцев составляет 1715 руб." - пишет эксперт в комментарии.

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