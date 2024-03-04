"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Marathon Oil с целью $24,6 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,2%, стоп-приказ: $22,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отнесли к факторам роста акций компании позитивные данные последней отчетности, согласно которым компания превзошла консенсус-прогнозы по прибыли на акцию на 8,83%.

"С технической точки зрения котировки акций пробили максимум февраля 2024 года на уровне сопротивления 24,4, сформировав сигнал к потенциальному развитию восходящей тенденции. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $22,9 риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск 2,06", - отмечается в комментарии.

Marathon Oil Corporation - американская нефтегазовая компания. Штаб-квартира располагается в Хьюстоне, штат Техас. Основные нефтедобывающие активы находятся в США, а также в Экваториальной Гвинее.

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