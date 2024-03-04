Цена нефти получила импульс к росту от ОПЕК - ПСБ

Цена нефти получила импульс к росту от решения ОПЕК+ о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи объемом 2 млн барр./день до конца июня, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Цены на нефть Brent завершили прошлую неделю ростом, ближайший фьючерс торговался чуть выше $83/барр., - отмечет аналитик банка. - В течение прошлой недели особо выраженной динамики не было. Однако в выходные пришел позитивный сюрприз от ОПЕК+: альянс объявил о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи объемом 2 млн барр./день, которые будут действовать до конца июня. Рынок уже давно застыл в узком диапазоне $81-83/барр., и решение ОПЕК+, по нашему мнению, может стать тем самым необходимым триггером для выхода вверх из этого диапазона и попытки проторговать $85/барр. На текущей неделе также ожидаем новостей по Китаю, где пройдут традиционные сессии законодательного органа страны и высшего органа власти - Всекитайского собрания народных представителей (NPC). Это важнейшее политическое событие страны, где обычно озвучиваются цели на год и стратегии развития экономики".

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