"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 44 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,28%, стоп-приказ: 36,48 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Скорректированная чистая прибыль компании (по РСБУ) в 2023 году составила 50,49 млрд руб. (без учета курсовых переоценок), подчеркивают аналитики. Учитывая перевод всех долгов в рубли и уход от валютного риска, они допускают, что в перспективе компания может вернуться к выплате дивидендов только после выхода на траекторию стабильной чистой прибыли.

"С технической точки зрения продолжается локальная тенденция после небольшой коррекции и тестирования уровня поддержки 37,36 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 36,48 руб. риск на портфель составит 0,62%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,46", - указывают в "Финаме".

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