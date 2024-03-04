Акции ВТБ вряд ли смогут показать опережающую рынок динамику - Альфа-банк

Акции ВТБ не смогут показать опережающую динамику в сравнении с рынком и другими банками, полагает аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.

Топ-менеджмент ВТБ в пятницу презентовал рынку основные финансовые параметры стратегии банка на 2024-2026 годы, отмечает эксперт. В частности, ВТБ таргетирует чистую прибыль по итогам 2026 года на уровне 650 млрд руб., что предполагает ее рост в среднем на 15% ежегодно и ROE на уровне 19-20%. Банк ожидает замедления темпов роста кредитования до 8-9% в 2024-2026гг на фоне высоких процентных ставок в реальном выражении и жесткого регулирования со стороны ЦБ в сегменте потребительских кредитов.

"В целом, основные параметры новой стратегии ВТБ не стали сюрпризом для рынка, поскольку они частично были раскрыты еще в декабре 2023 ода, - пишет эксперт банка. - Мы не рассчитываем, что акции ВТБ будут показывать опережающую динамику в сравнении с рынком и другими публичными банками, поскольку ожидаемый уровень ROE у ВТБ ниже, чем у большинства публичных конкурентов, при существенно более низком уровне достаточности капитала. Кроме того, акции ВТБ торгуются по мультипликатору P/BV 2024П на уровне 0,56, т. е. на 38% ниже, чем Сбербанк (это близко к историческому среднему дисконту), в то время как ближайшие дивидендные выплаты со стороны ВТБ ожидаются лишь в 2026 году".

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