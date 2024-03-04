Новый выпуск бондов Брусники может быть интересен к покупке с YTM 16,5-17,5% - "КИТ Финанс Брокер"

Новый выпуск бондов ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" ("Брусника") серии 001Р-02 может быть интересен к покупке с доходностью к погашению (YTM) на уровне 16,5-17,5% годовых, считают в инвесткомпании "КИТ Финанс Брокер".

"4 марта "Брусника" планирует собрать заявки на облигации серии 002Р-02 на сумму 6 млрд руб. с индикативной доходностью до 18,10% годовых, а 7 марта состоится техническое размещение. Номинал одной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта через 1,5 года. Предусмотрена амортизация номинала: по 25% в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 16,75%. Мы считаем, что данный выпуск может быть интересен к покупке с YTM 16,5-17,5%, так как в этом случае он дает премию к кривой доходности сектора строительство зданий (A-/AA+) в размере 200 - 250 б.п. и G -спрэд в размере 400 - 450 б.п.", - отмечают аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.