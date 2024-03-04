Возможно укрепление рубля до 91 руб./$1 в понедельник - БКС Экспресс

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 91 руб./$1 в понедельник, существенное расширение торгового диапазона 91,3-92 руб./$1 маловероятно, считает аналитик БКС Экспресс Анна Кокорева.

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