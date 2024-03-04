"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Мосэнерго" и целевую цену на уровне 4,8 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 42%, сообщается в обзоре аналитиков.

"Мосэнерго" представила хорошие результаты за 4К23. Чистая прибыль за 4К23 выросла на 59% г/г. По итогам года чистая прибыль достигла 19,3 млрд рублей, снизившись на 7% г/г из-за слабого начала года. Наш позитивный взгляд на компанию сохраняется, хотя финансовый результат в 2023 году из-за падения отпуска тепла в начале года был чуть хуже г/г. Если дивиденды будут выплачены в размере 50% чистой прибыли, то могут составить 0,24 рубля на акцию с доходностью 7,2%. Нельзя исключать и корректировок, причем не только вниз, но и вверх (из-за резервов). В лучшем случае дивдоходность может подрасти до 8%". - пишет аналитик Дмитрий Булгаков.

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