Акции Распадской, вероятно, будут торговаться под давлением в 2024г - Freedom Finance Global

Котировки акций "Распадской", вероятно, останутся под давлением в текущем году, бумаги теряют инвестиционную привлекательность, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Эмитент представил слабую отчетность по МСФО за второе полугодие и весь 2023 год. В планах руководства "Распадской" на 2024 год борьба за клиентов на внутреннем рынке, а также преодоление логистических ограничений на экспортных направлениях. С 1 марта в России установлены пошлины продажу угля за границей в размере от 4% до 7% в зависимости от курса рубля. В этой связи совет директоров решил не рекомендовать выплату дивиденда за прошлый год. Отказ тоже отрицательно влияет на инвестиционную привлекательность акций компании, поэтому в текущем году их котировки останутся под давлением", - указывает эксперт в комментарии.

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