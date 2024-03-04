Акции РусАгро, МТС и РусГидро будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "РусАгро", "МТС" и "РусГидро" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев.

"РусАгро" 4 марта планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 года, - напоминает аналитик. - Отчет ожидается сильным - чистая прибыль может показать кратный рост к низкой базе 2022 года. В финансовом отчете в фокусе - EBITDA и чистая прибыль. Кроме того, важен будет конференц-звонок компании: менеджмент может поделиться апдейтами по процессу редомициляции - это наиболее важный аспект в инвестиционном кейсе на текущий момент. Техническая картина в акциях "РусАгро" преимущественно нейтральная, бумаги находятся в волатильной консолидации с начала 2024 года. Финансовые результаты могут стать драйвером для роста акций, особенно учитывая ожидаемые сильные показатели. Если негативных сюрпризов не будет, возможен подъем к 1480 руб. или выше".

5 марта компания "МТС" опубликует финансовый отчет по МСФО за IV квартал. В фокусе динамика EBITDA, свободного денежного потока, а также долговая нагрузка. В целом результаты ожидаются сильными, поладает Пучкарев. Возможно, появится информация по двум ключевым моментам в кейсе МТС: IPO МТС Банка и дивидендам за 2023 год. Появление большей конкретики по срокам, целям и ожидаемой оценке могут стать локальными драйверами для роста акций "МТС".

"В плане дивидендов есть небольшая неопределенность: у МТС до сих пор нет актуальной дивполитики, хотя предыдущая прекратила действовать еще в 2021 году, - указывает эксперт. - Сейчас у участников рынка нет ожиданий сильного роста/снижения дивидендов относительно уровней прошлого года (33,85 руб. на акцию), однако формализация подхода была бы воспринята позитивно. Технически в акциях" МТС" намечается откат после импульса роста в последние дни на новостях о готовящемся IPO МТС Банка. RSI дает сигнал на продажу, однако вряд ли стоит ожидать сильной коррекции - разгрузка может пройти в боковике. В перспективе ближайших месяцев возможен подъем котировок в зону 300-305 руб., однако, здесь многое будет зависеть от параметров IPO".

Финансовый отчет "РусГидро" по МСФО за IV квартал 2023 года ожидается 6 марта. На взгляд Пучкарева, рост чистой прибыли за 9 месяцев позволяет рассчитывать на увеличение дивидендов. (Аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают по итогам 2023 года 0,084 руб. на акцию - это 11% дивдоходности по текущим уровням).

"Акции "РусГидро" локально перекуплены по стохастику после роста на 5% с минимумов февраля, - отмечает аналитик БКС. - В ближайшее время волна роста может затормозиться, однако причин для серьезной коррекции нет. Более того, ожидаемый сильный отчет может стать драйвером для дальнейшего роста к 0,8-0,82 руб. за акцию. Возможности подъема выше пока под вопросом".

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