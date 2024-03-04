Главные события недели - SberCIB

"ОГК-2" и "Мосэнерго" представят результаты за 2023 год, в США ожидается выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

4 марта:

- Индекс доверия инвесторов в еврозоне от Sentix в марте;

- Результаты "ОГК-2" и "Мосэнерго" за 2023 год по МСФО.

5 марта:

- Индексы PMI в секторе услуг Китая и США в феврале;

- ИЦП в еврозоне за январь;

- Промышленные заказы в США за январь.

6 марта:

- Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США;

- Число вакансий на рынке труда США (JOLTS) в январе;

- Изменение числа занятых вне сельского хозяйства США от ADP в феврале;

- Розничные продажи в еврозоне в январе.

7 марта:

- Решение ЕЦБ по монетарной политике;

- Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США;

- Сальдо торгового баланса в Китае в феврале;

- Потребительское кредитование в США за январь.

8 марта:

- Выходной в России;

- Отчет по рынку труда в США за февраль.

9 марта:

- ИПЦ и ИЦП в Китае в феврале.

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