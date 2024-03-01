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Главная / Аналитикам / Аналитика / Справедливая доходность нового выпуска бондов Брусники серии 002P-02 составляет 16,5-17% - инвестбанк Синара
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01 марта 2024 года 18:29
Справедливая доходность нового выпуска бондов Брусники серии 002P-02 составляет 16,5-17% - инвестбанк Синара
Справедливая доходность нового выпуска облигаций ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" ("Брусника") серии 002P-02 со сроком обращения 3 года находится на уровне 16,5-17% годовых, сообщается в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина. "4 марта "Брусника" планирует собрать заявки на облигации серии 002Р-02 на сумму 6 млрд руб. Срок обращения - три года, оферта на досрочный выкуп - через полтора года. Предусмотрена амортизация номинала: по 25% в даты выплаты 27-го -36-го купонов. Ориентир по ставке ежемесячных купонов - не выше 16,75% годовых (эффективная доходность - 18,1% годовых). В обращении у "Брусники" два выпуска: 1Р2, погашается через месяц, и 2Р2, с погашением в июне 2025 года. Бумаги обычно торговались ближе к верхней границе диапазона доходностей по бумагам девелоперов с аналогичным кредитным рейтингом. Ориентир по новому выпуску предполагает доходность в 18,1% годовых, что более чем на 100 б. п. превышает уровни по сопоставимым бумагам на вторичном рынке. По нашей оценке, справедливая доходность нового выпуска находится в районе 16,5-17% годовых", - пишет аналитик Александр Афонин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-БРУСНИКА-ПРОГНОЗ
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