"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Carrier Global Corp. с прогнозной стоимостью $64,9 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 17,9% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Полины Щукиной.

"Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе котировки бумаг эмитента обладают потенциалом роста на фоне расширения бизнеса за счет приобретения Viessmann Climate Solutions и наращения присутствия в Европейском регионе, а также продажи подразделения по безопасности Honeywell International для снижения долговой нагрузки. Кроме того, предсказуемый темп отрасли выпуска решений для отопления, вентиляции и кондиционирования, что является ключевым сегментом для Carrier Global, будет придавать оптимизма бумагам поставщика", - пишет эксперт.

Carrier Global Corp. является ведущим мировым поставщиком безопасных и устойчивых решений для зданий и холодильных систем, функционируя в США, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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