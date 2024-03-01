Индекс S&P 500 может подняться выше 5100п в пятницу - Freedom Finance Global

Вероятна умеренно позитивная динамика без резких всплесков волатильности, индекс S&P 500 может подняться выше 5100 пунктов в пятницу (ориентировочный диапазон торгов на день составляет 5080-5130 пунктов), прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"После трехдневной консолидации S&P 500 продолжил рост в рамках восходящего канала. "Быкам" важно закрепиться выше 5100 пунктов для сохранения инициативы за собой. Тем не менее, на наш взгляд, потенциал восходящего движения ограничен после масштабного ралли последних четырех месяцев, а нисходящее движение может быть усилено воздействием тройной дивергенции по индикатору RSI. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка находится около 5040 пунктов", - отмечает эксперт в обзоре.

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