Акции Распадской и Мечела не привлекательны для вложений в настоящее время - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Распадской" и "Мечела" не привлекательны для инвестиций в настоящее время, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Правительство РФ с 1 марта вернуло курсовые пошлины на экспорт угля (до 28 февраля 2025 года. После отмены ранее действовавших пошлин Минфин рассматривал варианты по увеличению НДПИ на уголь для компенсации выпадающих доходов бюджета. Возобновление действия курсовых пошлин должно увеличить доходы бюджета, но нельзя исключать возможность одновременного возврата пошлин и увеличения НДПИ. Однако, на наш взгляд, это маловероятный сценарий, - указывают эксперты в обзоре. - Ранее мы отмечали, что отмена курсовой экспортной пошлины, произошедшая в декабре 2023 года, поможет сэкономить угольщикам от 3 до 5 млрд рублей в 2024 году, соответственно, возврат к данному механизму является негативным фактором для угольных компаний. В данный момент мы не считаем акции "Распадской" и "Мечела" инвестиционно привлекательными и не держим бумаги данных эмитентов в нашем модельном портфеле".

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