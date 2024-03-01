"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку бумаг Globaltrans

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены бумаг Globaltrans, сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала Елены Сахновой, Дмитрия Овчинникова и Лидии Михайловой.

Компания торгуется по EV/EBITDA 2024 менее 2x, что предполагает почти 50% дисконт к среднему значению мультипликатора за последние восемь лет (3,5x), отмечают эксперты.

"Канада на прошлой неделе включила в санкционные списки компанию Globaltrans. Мы считаем, что это не повлияет на бизнес эмитента, который полностью сосредоточен внутри России. Считаем, что санкции не должны стать препятствием для редомициляции в Абу-Даби. Но если в дальнейшем санкции будут введены со стороны США, это может сделать переезд невозможным. В таком случае вероятным сценарием станет переезд компании в Россию. Это откроет возможность для выплаты дивидендов в адрес владельцев расписок в НРД. Напомним, что денежные средства на балансе компании составляют 25% от текущей рыночной капитализации", - указывают аналитики в материале.

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