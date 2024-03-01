"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Target с целью $168

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Target Corp. с целью $168 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,8%, стоп-приказ: $144, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания 5 марта отчитается о финансовых результатах за IV квартал 2023 финансового года. Аналитики ожидают, что выручка составит $31,8 млрд, а прибыль на акцию - $2,41. Ожидается, что отчетность компании превзойдет прогнозы аналитиков, учитывая позитивные отчетности компаний-конкурентов, а также снижающуюся инфляцию в США.

"С технической точки зрения цена акции находится в среднесрочном восходящем канале выше пятидесятидневной экспоненциальной средней, - отмечают эксперты. - Идея на рост бумаги с целью $168. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $144 риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,67".

Target Corporation - один из крупнейших ритейлеров в США, насчитывающий свыше 1850 магазинов на территории страны.

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