Финансовые показатели Распадской вряд ли восстановятся в обозримом будущем - ПСБ

Финансовые показатели "Распадской" вряд ли восстановятся в обозримом будущем, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) АлексейГоловинов.

"Распадская" отчиталась по МСФО за 2023 год - результаты оказались ожидаемо слабыми, - пишет эксперт. - Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Мы ожидали такого решения из-за иностранной регистрации ключевого акционера - Evraz. Скорее всего, сложная ситуация с ценами на коксующийся уголь сохранится. В связи с этим не ждём, что финансовые показатели Распадской восстановятся в обозримом будущем. При этом рисков для самого бизнеса мы не видим. Падение акций на 15% с начала года выглядит оправдано, но происходит оно слишком быстро. Ожидаем стабилизации ситуации, но на рост котировок пока не рассчитываем. Негатива добавляет также то, что правительство вернуло экспортную пошлину на уголь".

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