"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 320 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции Сбербанка с целью 320 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,2%, стоп-приказ: 279,8 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"По данным отчетности МСФО, банк заработал рекордную чистую прибыль в размере 1508,6 млрд рублей по итогам 2023 года. Рентабельность капитала (ROE) банка достигла 25,1%. Ожидаемая дивидендная выплата - 40 руб. на акцию", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки преодолели уровень сопротивления февраля 2024 года. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 279,8 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск 2,04", - указывают в "Финаме".

ПАО Сбербанк России - российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России.

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