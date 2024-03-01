Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций ТМК

Альфа-банк нейтрально оценивает результаты "Трубной металлургической компании" (ТМК) за 2023 год по МСФО, подтверждая при этом рекомендацию "выше рынка" для акций эмитента, исходя из долгосрочной устойчивости фундаментального спроса на его продукцию, сообщается в обзоре экспертов.

"Решение по дивидендам ожидается в марте-апреле. Напомним, что дивиденды за 1П23 группа уже выплатила. Если исходить из того, что по итогам 2П23 "ТМК" распределит среди акционеров 50% чистой прибыли, размер выплат составит около 5 рублей на акцию, а дивидендная доходность - 2,4%", - отмечают аналитики банка.

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