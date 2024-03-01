"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Интер РАО" с прогнозной стоимостью на уровне 6 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова.

"Эмитент опубликовал финансовые результаты за 2023 год по МСФО. Результаты в целом сопоставимы с нашим прогнозом и предварительными цифрами, озвученными гендиректором компании в начале февраля. Если смотреть на скорректированные показатели по EBITDA и чистой прибыли, "Интер РАО" показала небольшое снижение финансовых показателей (на 4% и 3% г/г соответственно), - указывает эксперт. - При выплате дивидендов в размере от 135,9 млрд руб., акционеры получат 0,323 на акцию. Сохраняем позитивный взгляд, "Интер РАО" торгуется на уровне 3,1х прибыли 2024г против исторического мультипликатора 5,2х".

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