Вероятно дальнейшее ослабление рубля до 92 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Санкт-Петербург"

Вероятно дальнейшее ослабление рубля до 92 руб./$1 в ближайшие дни, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Российская валюта по итогам четверга укрепилась умеренно, - напоминают эксперты. - Вчера объем продаваемой валюты оставался высоким даже после окончательного завершения налогового периода. Сегодня курс USD/RUB находится у 91,4 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Пока курс может продолжить расти в сторону 92 руб./$1, а дальнейшую динамику ему задаст анонс мартовских объемов операций с валютой по бюджетному правилу, запланированный на вторник".

Умеренному снижению котировок нефтяных фьючерсов в четверг, по мнению аналитиков банка, способствовало некоторое укрепление доллара, а принципиально значимых для рынка нефти событий в четверг не было. В пятницу фьючерсы Brent торгуются у $82,2/барр. Этим вечером выйдут традиционные недельные данные по числу буровых установок в США. На прошлой неделе показатель вырос до максимумов с начала декабря - продолжение такой динамики, на взгляд экспертов, может способствовать движению котировок ниже $82/барр.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.